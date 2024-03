M5S | Villani | “Rifiuti a Persano | avviata la procedura per lo smaltimento dei rifiuti”

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa Coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle in provincia di Salerno Virginia: “Come Movimento 5 Stelle abbiamo depositato atti per chiedere alla Regione di intervenire”. “Dopo un lungo periodo di denunce, esposti e interrogazioni – continua– finalmente si intravede una luce in fondo al tunnel per la vicenda deinell’area militare di, in Campania. La Regione Campania ha avviato laper affidare a un operatore economico lodeiprovenienti dalla Tunisia, che sono stati depositati nell’area. Sono più di 6mila tonnellate di spazzatura contenute in oltre 200 container, che rappresentano il residuo di un’inchiesta su un presunto traffico ...