L’urlo della città per un desiderio e per la storia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Baroncini Il Bologna Fc è una società in salute, sì. Equilibrata e concreta, certo. Ma soprattutto con fosforo e idee, come si vede anche dagli arabeschi disegnati da Thiago Motta. Ma il Bologna Fc è soprattutto Bologna. È comunità. È società. Nel ’64, con un pezzo che ormai è leggenda del giornalismo, il nostro Luca Goldoni dipingeva così l’"urlo": "Cominciarono i clacson, le bandiere, i cortei, gli abbracci, le lacrime. In dieci minuti nelle strade non ci si muoveva più: mi accorsi quasi con sgomento, che dalla fineguerra non avevo più visto uno spettacolo così". Il nostro Luca, che artista. E poi Stefano Biondi, poco più di vent’anni fa, rispondendo a un lettore: "Guidolin e Baggio per ora sono trattative parallele che presto potrebbero convergere. Verso il Bologna da Champions. L’aria che respira il Bologna, ...