Luppi Msd | “Nostro impegno contro mortalità materno-infantile”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Roma, 13 mar. (Adnkronos Salute) – “Come Msd Italia ci impegniamo per sostenere i programmi a supporto dei nostri dipendenti, anche per la genitorialità. Ma cerchiamo di fare la differenza anche al livello globale, attraverso programmi come ‘Msd for mothers’ il cui obiettivo è abbattere ladel 75% nel mondo, grazie investimenti pari a 650 milioni di dollari, e attraverso progetti innovativi e partnership pubblico privato. Inoltre, vantiamo una presenza femminile davvero importante. Assumiamo ragazze, giovani mamme, donne anche in attesa di un bebè”. Così all’Adnkronos Salute Nicoletta, presidente e mministratrice delegata di Msd Italia, a margine del convegno sulla natalità promosso oggi a Roma da Farmindustria.“In Msd sosteniamo anche i giovani papà – ha aggiunto ...