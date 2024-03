L' universo di Dune rivisto da Stefano Giorgianni | traduttore della saga prequel

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Grazie al successo del film di Dennis Villeneuve si stanno riscoprendo l'di. Ne abbiamo parlato conche per Mondadori sta traducendo tutti i libri. L'immaginario diè l'ambientazione politica, fantascientifica e sociale basata sul ciclo letterario scritto da Frank Herbert tra il 1965 e il 1985. Venti anni nei quali lo scrittore statunitense ha sancito un immaginario collettivo talmente radicato che anche George Lucas ha ammesso di essersi ispirato, in maniera molto importante, per il suo Star Wars. Il ciclo è ambientato prevalentemente sul pianeta Arrakis, chiamato anche "", una landa desertica e inospitale, unico luogo nella galassia in cui è ...