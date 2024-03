L’Union Basket non delude Espugnata anche Carrara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Continua a vincerePrato nella post season di serie C maschile. Serviva una bella vittoria per continuare a credere nella permanenza in categoria e per dare continuità ai risultati, dopo quella ottenuta contro Synergy nel passato turno infrasettimanale, ed è arrivata sul campo del Cmc, dove il gruppo targato Sim Tel si è imposto per 78-60. Assente Bonetti per lavoro, avvio contratto perdi conseguenza parte meglio e trova qualche punto di vantaggio arrivando a fine quarto sul 17-11, ma i ragazzi di coach Paoletti e del suo vice Pieretti nel secondo tempino ingranano le marce alte, con le iniziative di Lanari (tre triple e un piazzato) e Corsi, ribaltano il risultato con un parziale di 8 a 19, andando alla pausa lunga avanti 30-25. Al rientro in campo dagli ...