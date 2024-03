L'ultima volta dell'Arsenal ai quarti di Champions | c'erano Fabregas e Bendtner

Napoli-Torino è il prossimo incontro di Serie A, ecco da quanto i granata non vincono in Campania e com’era allora il mondo . Poco più di una manciata d’ore ci separano da Napoli-Torino , prossimo ... (calcionews24)

L’Aquila è stata la città in cui entrambi i candidati a presidente di Regione hanno chiuso le rispettive campagne elettorali. Marco Marsilio, presidente uscente del centrodestra e lo sfida nte ... (ilfattoquotidiano)

quarta e Ultima puntata di Makari 3, in onda stasera 10 marzo su Rai1 con “La segreta alchimia.” Claudio Gioè veste i panni dell’impavido giornalista e scrittore Saverio Lamanna. In questa stagione ... (optimagazine)

Sabato al Garilli arriva il Parma: sold out il settore ospiti: A distanza di quasi sette anni dall’ultima volta (era il maggio del 2017, secondo turno dei playoff di Lega Pro), il Parma torna allo stadio Garilli: avversario questa volta non sarà il Piacenza ma la ...piacenzasera

L'Inter punta la seconda qualificazione di fila ai quarti 13 anni dopo: L'Inter spera di raggiungere i quarti di finale della Champions League per la seconda volta di fila a 12 anni dall'ultima volta nella sfida di ritorno contro l'Atletico Madrid.sport.tiscali

Hiv: Gilead, l'innovazione punta a terapie da somministrare 2 volte l'anno: Al Croi i risultati di studi che vogliono rispondere ai bisogni insoddisfatti dei pazienti Alla 31esima Conference on Retroviruses and Opportunistic Infections (Croi) che si è svolta a Denver negli Us ...adnkronos