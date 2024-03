Luis Montenegro | il bagnino al governo del Portogallo – Ascolta

OE retificativo obriga Chega a votar a favor: Luís Montenegro deve governar até ao fim de 2024 com o Orçamento do Estado aprovado pela maioria socialista. A equipa do líder do PSD está a estudar se vale a pena apresentar um orçamento retificativo ...cm-tv.pt

As primeiras medidas de um Governo da AD: Se Marcelo Rebelo de Sousa indigitar Luís Montenegro a primeiro-ministro, eis as três primeiras medidas que o Governo da AD quer implementar. São comuns aos programas do Chega e do PS.msn

Marcelo já começou a ouvir os partidos para indigitar o novo primeiro-ministro: Presidente da República recebeu o PAN na terça-feira e ouvirá os partidos até dia 20 de março. Líder da AD é o último a ser ouvido, no próximo dia 20.pt.euronews