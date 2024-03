L' Ue apre infrazione contro l' Italia sulla qualità dell' aria

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La Commissione europea ha avviato una nuova procedura dinei confrontiper il mancato rispetto degli obblighi, evidenziando l'inosservanzaa sentenzaa Corte di giustizia Ue emessa nel 2020. Bruxelles denuncia che nel 2022 in"ventiquattro zone di" presentavano "valori limite giornalieri" di concentrazione'inquinamento superiori al consentito e una zona superava i limiti annuali. L'ha ora due mesi di tempo per rispondere e "colmare le carenze". In assenza di una risposta "soddisfacente", l'esecutivo Ue potrebbe deferirla nuovamente alla Corte

Caccia , l’Unione europea apre una procedura di infrazione contro l’Italia : “Non rispetta le norme sulle munizioni” Nuova procedura di infrazione per l’Italia . Questa volta, la commissione europea ... (tpi)

La Commissione europea ha avviato una nuova procedura di infrazione nei confronti del l'Italia per il mancato rispetto degli obblighi sulla qualità dell'aria , evidenziando l'inosservanza della ... (quotidiano)

La Germani soffre, ma con Scafati torna alla vittoria: Il secondo tempo si apre a polveri bagnate fino al tecnico fischiato a Gabriel per simulazione e al ...non è delle migliori con due punti di Rossato e una passa persa da Massinburg per infrazione di ...

Italia - Scozia, straordinaria impresa degli azzurri al Sei Nazioni: vittoria 31 - 29: Il secondo tempo si apre ancora all'insegna degli scozzesi, che trovano la quarta meta con Horne: ma l'arbitro annulla per un'infrazione del pilone scozzese Shuman e assegna un calcio di punizione ...