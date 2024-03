L' Ue apre infrazione contro l' Italia sulla qualità dell' aria

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La Commissione europea ha avviato una nuova procedura dinei confrontiper il mancato rispetto degli obblighi, evidenziando l'inosservanzaa sentenzaa Corte di giustizia Ue emessa nel 2020. Bruxelles denuncia che nel 2022 in"ventiquattro zone di" presentavano "valori limite giornalieri" di concentrazione'inquinamento superiori al consentito e una zona superava i limiti annuali. L'ha ora due mesi di tempo per rispondere e "colmare le carenze". In assenza di una risposta "soddisfacente", l'esecutivo Ue potrebbe deferirla nuovamente alla Corte

