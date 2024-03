Louis Vuitton apre a Civitanova | al lavoro in 90 | ma il numero dei dipendenti aumenterà

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 13 marzo 2024), 13 marzo 2024 - “è lieta di confermare il completamento e l’inizio delle attività del nuovo atelier manifatturiero dedicato alla produzione di calzature a, nelle Marche, portando così a tre ildegli atelierin Italia. Nella prima fase, 90 risorse saranno già presenti nell'atelier con l'obiettivo di incrementarle nei prossimi anni. La Maison attiverà inoltre anche un programma di formazione per i giovani, per scoprire e sviluppare le competenze della calzoleria, con lo scopo di preservare e promuovere questo eccezionale savoir-faire locale”. È quanto fa sapere, in una nota, il prestigioso marchio francese del lusso e della moda che ha deciso di investire acon uno stabilimento ...