Firenze, 13 marzo 2024 – La Toscana festeggia. Nella estrazione del Lotto di martedì 12 marzo, secondo Agipronews, sono state registrate in tutta la regione vincite per un totale che supera i 29mila ... (lanazione)

Lotto: in Toscana vincite per 29mila euro. Ad Arezzo, Prato e Massa: Tornano cospicue vincite al Lotto, in Toscana. Nell'estrazione di martedì 12 marzo, secondo Agipronews, nella regione sono state registrate vincite per un totale che supera i 29mila euro ...firenzepost

Giocano 5 euro e ne vincono 9.750. Lotto, tripla festa in Toscana: Tre vincite diverse, tutte dello stesso importo, nella estrazione di martedì 12 marzo. Succede ad Arezzo, a Lamporecchio e a Massa ...lanazione

SimboLotto: sulla ruota di Firenze spuntano i Funghi: I “Funghi”, con le loro 40 assenze, erano il simbolo che mancava da più tempo sulla ruota di Firenze. Adesso, il primo posto della classifica degli assenti è stato quindi preso dai “Topi”, nascosti da ...repubblica