Lotti assolto | sfilza di reazioni | “Giustizia troppo a rilento E con costi umani non risarcibili”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Empoli, 13 marzo 2024 – Una liberazione, "la fine di un incubo", come l’ha definita lo stesso Luca. Dopo 7 anni e due mesi, 2.635 giorni per l’esattezza, è arrivataper l’ex ministro dello Sport,nel processo Consip perché il fatto non sussiste. Tanti i messaggi di affetto e soddisfazione arrivati dagli amici di Montelupo, dove vive, ma anche dai sindaci del territorio e dagli esponenti del Pd. Alcuni lo hanno fatto privatamente, altri solo pubblicamente. La notizia dell’assoluzione è rimbalzata nelle chat della politica empolese e qualcuno si è tolto più di un sassolino dalla scarpa. "Sono contento per Luca, ma in molte chat leggo di soddisfazione e vicinanza a Luca di persone che hanno deciso di non candidarlo anche per il procedimento penale che era in corso. Davvero non c’è limite all’ipocrisia", si legge in ...