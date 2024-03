Lotta salvezza | quanti punti ci vogliono per la Serie A I precedenti

(Di mercoledì 13 marzo 2024), ecco quale sarà la media per mantenere la categoria. Ecco i vari confronti per capire la situazione inA Empoli, Frosinone, Verona, Sassuolo, Cagliari, Lecce e Udinese. Sette squadre in pienaper lainA. La domanda sorge spontanea: qual è stata la medianei campionati? Secondo quanto riportato da Pianeta Empoli, dovrebbe stare intorno ai 36/37. 2004-2005: 43 2005-2006: 30 2006-2007: 40 2007-2008: 37 2008-2009: 35 2009-2010: 36 2010-2011: 37 2011-2012: 37 2012-2013: 33 2013-2014: 33 2014-2015: 35 2015-2016: 398 2016-2017: 33 2017-2018: 36 2018-2019: 39 2020-2021: 34 2021-2022: 31 2022-2023: 32

