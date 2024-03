L'Oscar delle gaffe | strappi al protocollo e ai vestiti | ruzzoloni | nudità ed errori

Leggi tutta la notizia su milleunadonna

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Altro che Oppenheimer, quello del 2024 è l’alma puredi, cadute rovinose sul red carpet,clamorosi e perfino conduttori che si presentano completamente nudi su uno dei palchi più prestigiosi del mondo. Al Pacino con l'aria di essere lì per caso e l'annuncio che nessuno capisce Partiamo dalla fine e dall’incredibile “innovazione” operata da Al Pacino che è salito sul palco per fare l’annuncio più importante e cioè quello dell’al miglior film. Il leggendario attore hollywoodiano, con l’aria di essere lì per caso, ha tagliato corto e se ne è letteralmente infischiato della scaletta. Così anziché leggere il titolo di ciascuno dei 10 film candidati alla statuetta si è ...