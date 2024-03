Lorenzo Licitra | che sconfisse i Maneskin a X Factor | “Odio contro di me | Damiano mi ha aiutato”

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di mercoledì 13 marzo 2024)ha parlato degli attacchi ricevuti dagli hater dopo aver vinto X. Intervistato dal Corriere della Sera, il cantante ha ricordato quando, nel 2017, arrivò primo davanti ainell’undicesima edizione del talent. Una vittoria che aveva portato con sé vagonate dida parte del pubblico: “Per molti avevo usurpato il gradino alto del p. Io stesso ero convinto che avrebbero vinto i ragazzi”, ha spiegato il cantante, oggi 31 anni. Un periodo “difficilissimo. Doloroso. Si è scatenata addosso a me una cosa che non potevo nemmeno immaginare”, ha rivelato, raccontando: Quando Alessandro Cattelan ha fatto il mio nome sono rimasto senza parole. Avevo vinto, eppure quando ho guardato internet non ho più riconosciuto i miei profili social. Per tanti che si ...