Loredana Bertè ricoverata | problemi intestino e urgenze | che sta succedendo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Non sembrano migliorare le condizioni di salute diin ospedale. Già alle prese con una complicata ospedalizzazione in una clinica privata della Capitale a causa diintestinali, è stata costretta a posticipare anche il concerto previsto a Varese per il 15 marzo prossimo. L'annuncio è arrivato direttamente dal suo staff tramite i profili social, dove ha spiegato che ulteriori accertamenti sono necessari a seguito del recente ricovero della cantante: "Siamo veramente dispiaciuti di dover annunciare che, in seguito al recente ricovero romano dia causa diacuti all', (a cuiè già stata operata due volte lo scorso anno) saranno necessari ulteriori accertamenti urgenti. Per questo ...

