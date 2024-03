Loredana Bertè | il suo entourage si fa sentire dopo le voci circolate sul possibile intervento

(Di mercoledì 13 marzo 2024), arrivano notizie importanti sullo stato di salute della regina italiana del rockil ricovero in clinica a causa di un malore. Si tratta di aggiornamenti forniti alla stampa dall’dell’artista, una fonte sicuramente attendibile. In trepidante attesa di questi aggiornamenti ci sono in queste ore i tantissimi fan della cantante, tutti molto preoccupati. Adesso si sa tutto. Sono le prime informazioni ufficialila notizia del malore e del ricovero.ha avuto un problema di salute due giorni fa, lunedì 11 marzo, poco prima di un concerto a Roma al teatro Brancaccio. La seconda tappa del suo tour partito a Milano. Oltre 1600 persone la aspettavano, masu quel palco non è mai salita. Nella tarda serata, il suo staff ha ...

Nella giornata dell'11 marzo Loredana Bertè è stata trasportata in ospedale dopo un malore : ma Come sta oggi la cantante? L'articolo Come sta Loredana Bertè dopo il malore che l’ha colpita proviene ... (novella2000)

In occasione dell’ultima edizione del Festival di Sanremo è stata nuovamente un esempio di carattere, di forza ed ogni volta torna ad esserlo con maggiore intensità. Purtroppo Loredana Bertè non è ... (tuttivip)

Loredana Bertè, verso le dimissioni dall'ospedale: Roma - Nessuna operazione per Loredana Bertè. Le condizioni di salute della 73enne cantante, che è ricoverata in una clinica di Roma dopo l'improvviso malore di lunedì sera, migliorano. E già oggi la diva potrebbe lasciare la ...

Un problema all'intestino per Loredana Bertè: ecco come sta: Dunque, al momento la situazione è questa: "Loredana - dice Francesca - ha avuto e ha in corso un accertamento per un problema all'intestino dove l'anno scorso fu già operata due volte, e non allo ...