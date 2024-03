Loredana Bertè e il malore improvviso | “Servono accertamenti urgenti”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 13 marzo 2024) (Adnkronos) –"resta ricoverata in osservazione, in quanto saranno necessari ulteriori". E' quanto si legge in un comunicato diffuso dopo "il recente ricovero romano in una clinica a causa di problemi acuti all'intestino", dopo che "era già stata operata due volte lo scorso anno". Lunedì scorso, 11 marzo, già in mattinata