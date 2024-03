Nell’attesa che Lily Collins torni nei panni di Emily in Paris nella nuova stagione Netflix, nel frattempo ammiriamo quelli che sono i look di Lily sfoggiati durante la Paris Fashion Week. Infatti i ... (metropolitanmagazine)

L'Oréal lancia 'Melasyl', ingrediente rivoluzionario per trattare i problemi localizzati di iperpigmentazione della pelle: Le formule L'Oréal che contengono questo nuovo ingrediente proprietario agiscono su tutte le tonalità di pelle trattando le aree pigmentate e migliorandone l'aspetto Il Gruppo L'Oréal ha annunciato il lancio di ...

Decathlon punta su un nuovo logo, lancia la campagna "Ready to play" e aumenta il budget media: ... ha spiegato Rossella Ruggeri, dallo scorso settembre Marketing & Communication Director di Decathlon Italia (prima lavorava per L'Oréal), 'lanciamo il nuovo pay - off 'Ready to play' con una ...