Lollobrigida | Manca educazione alimentare nonne | usiamo scuola e social

Pesca, Mammi a Lollobrigida: redistribuire quote 2024 tonno rosso: Roma, 12 mar. (askanews) – Redistribuire le quote di pesca per il tonno rosso del 2024, attribuendo almeno l’80% della quota incrementale a quella indivisa. Una decisione che sarebbe una vera e propri ...askanews

