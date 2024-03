Lollobrigida | “Il centrodestra è più forte di due anni fa L’elmetto? Lo metto da quando ero ragazzo”

(Di mercoledì 13 marzo 2024) “Siamo più forti di duefa”.? “Lofin daero un”. “No a regole draconiane contro i nostri agricoltori”. Francescoa 360 gradi spazia dal risultato elettorale dell’Abruzzo alle aspettative per le Europee di giugno; fino alla batosta arrivata dall’Europa con la direttiva cosiddetta “ammazza stalle” (con il no di FdI e Lega) sulla stretta sulle emissioni anche per gli allevamenti di suini e pollame. In un’intervista rilasciata al Messaggero il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare parte dall’Abruzzo per spiegare una vittoria legata al buon governo del neo riconfermato governatore Marsilio, affermando che sul «della Sardegna erano state fatte delle analisi un po’ “drogate”».: ...

