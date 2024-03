(Di mercoledì 13 marzo 2024) Licciana Nardi (Massa Carrara), 13 marzo 2024 – Crepe nei muri, pareti ammalorate: nel 2018 era stata sgomberata la palazzina alle porte di Licciana Nardi, in via Montebello ai numeri civici 6-7-8. Da allora, 12sono rimaste senza, mentre 2 studi libero professionali ed un’attività commerciale hanno dovuto cercare una nuova sede in cui trasferirsi. "Sembrava che i lavori partissero da un momento all’altro, poi nulla. Il condominio è tutt’ora inagibile ma pare non interessi a nessuno" è lo sfogo di uno dei condomini che da seivivono un’odissea di cui non s’intravede la fine. “Gente che paga unsenza avere la propria, tre persone che nel frattempo sono decedute – prosegue – senza aver fatto ritorno nella propria abitazione acquistata con una vita di sacrifici". Tutto era ...

L’odissea di 12 famiglie fuori casa da sei anni: “E paghiamo il mutuo...”: Massa Carrara, inagibile dal 2018 lo stabile di via Montebelli alle porte di Licciana Nardi: “Alcuni professionisti che avevano lo studio costretti ad andare altrove” ...lanazione

La Campania per le famiglie e la natalità: attiva la piattaforma per i voucher da 600 euro: Stampa Come annunciato nelle scorse settimane, è attiva da oggi, 8 marzo 2024, la procedura per l’attribuzione alle madri dei voucher di 600 euro per ciascun bambino -dal secondogenito in poi – nato a ...salernonotizie

È stata un’odissea ma ce l’hanno fatta: vincono i liceali del Leopardi-Majorana, la gita in Grecia si farà: PORDENONE - In extremis, ma il risultato è stato raggiunto, placando così la rabbia degli studenti che pochi giorni fa avevano pacificamente occupato l'atrio del liceo ...ilgazzettino