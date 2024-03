Lobotka amaro | “Abbiamo sprecato troppo Rigore? meglio tacere”

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Stanislavrammarica le tante occasioni fallite dal Napoli contro il Barcellona che sono costate l’eliminazione dalla Champions League. CALCIO NAPOLI – Il centrocampista slovacco Stanislavnon ha nascosto l’amarezza per l’eliminazione del Napoli dalla Champions League dopo il ko contro il Barcellona. Nel mirino le troppe occasioni sprecate dagli azzurri. La disamina dile sensazioni di possedere le qualità per andare avanti in Champions – le parole dia Sky Sport – Se crei quattro occasioni contro il Barcellona, allora devi fare almeno due gol per essere contento a fine partita”. Il rammarico per gli sprechi Il regista azzurro si è soffermato sulle troppe chance fallite: “dato il 100%,fatto del nostro ...