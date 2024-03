“Lo stress globale per guerra e pandemia? Fanno sviluppare infiammazioni croniche”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Dalla delicata e instabile situazione geopolitica, alle continue ondate di Covid-19, le preoccupazioni che affliggono il genere umano sono sempre più pressanti, con possibili risvolti negativi sulla salute, come lo sviluppo di. A lanciare l’allarme uno studio internazionale, riportato su Frontiers in Science. I danni dell’infiammazione cronica – L’infiammazione cronica è collegata a condizioni gravi come malattie cardiovascolari e cancro e può condizionare anche il pensiero e il comportamento. Secondo i risultati della ricerca, gli impatti negativi potrebbero estendersi ben oltre. “Riteniamo che lo, l’infiammazione e, di conseguenza, i disturbi cognitivi negli individui possano allargare alle comunità e alle popolazioni”, ha detto Yoram Vodovotz, dell’Università di Pittsburgh, ...