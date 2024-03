Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo Ai minimi dal 2021

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lotra Btp enon arresta la sua discesa eaida novembre. Il differenziale tra i due titoli di Stato scende di cinque punti base in un solo giorno e si attesta a 122 punti, rispetto ai 127 punti della vigilia. Il rendimento del decennale italiano è inal 3,58 per cento.

Lo Spread tra Btp e Bund in avvio di seduta si porta a 125,9 punti . Il decennale italiano rende il 3,5% e quello tedesco il 2,29 per cento. (quotidiano)

Bce cambia assetto operativo per la politica monetaria, la decisione sulle riserve: Tra le decisioni odierne spicca la riduzione, a partire dal 18 settembre, dello spread fra il tasso delle aste di rifinanziamento e quello sui depositi a 15 punti base. Nessuna sorpresa, invece, ...borse

Mercati poco mossi dopo l’inflazione Usa. Giappone, il rialzo dei salari avvicina la mossa sui tassi: I prezzi Usa non spostano più di tanto le aspettative per la Fed. In arrivo la produzione industriale dell’Eurzona. Tokyo debole ...repubblica

Bce: dal 18 settembre spread tassi depositi-rifinanziamenti a 15 pb: Roma, 13 mar. (askanews) – La Banca centrale europea ha completato la revisione del suo “operational framework”, il quadro operativo con cui attua le sue operazioni di politica monetaria. Secondo quan ...askanews