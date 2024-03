Lo spread Btp-Bund scende a 123 punti | ai minimi dal 2021

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lotra Btp eprosegue la seduta in calo portandosi aida novembre. Il differenziale tra i due titoli di Statoa 123, rispetto ai 127della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano è in flessione di 2,7base al 3,58 per cento.

Lo Spread tra Btp e Bund in avvio di seduta si porta a 125,9 punti . Il decennale italiano rende il 3,5% e quello tedesco il 2,29 per cento. (quotidiano)

Sono tornati i BTp people Il Tesoro ha raccolta più di 100 miliardi in 72 giorni: Più di 100 miliardi in 72 giorni. Se facciamo i conti in tasca al Tesoro arriviamo a un conteggio del genere. Per essere precisi, dopo gli 8,5 ...ilsole24ore

BTp: spread apre stabila a 127 punti, rendimento 10 anni cala a 3,57%: (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 mar - Rendimenti dei governativi ancora in discesa in apertura di seduta mentre lo spread tra BTp e Bund resta stabile sotto i 130 punti. In particolare, il r ...borsaitaliana