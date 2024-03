Lo scandalo del Papa

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Faquel che ha detto ilsull’Ucraina: bisogna negoziare. Faperché si scosta da quel che dice la Casa Bianca, da quel che dice Bruxelles, da quel che dice Palazzo Chigi e viene ripetuto da un’informazione conformista: “Avanti sino alla vittoria”. Si discosta, quel che diceFrancesco, persino da quel che aveva detto lui stesso qualche mese prima: “Una pace giusta”. L’unica pace è quella possibile, con le ingiustizie che comporta, con la fine delle illusioni, con i mugugni di chi avrebbe voluto di più, da una parte e dall’altra. Le guerre finiscono in due modi: o uno dei due vince, e c’è la resa, con condizioni o senza. Oppure i nemici negoziano, per uscire da uno stallo, da un equilibrio sanguinoso e dannoso per entrambi, per risparmiare le vite dei propri cittadini. Cosa avrebbe dovuto dire, ...