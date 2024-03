LIVE – Trento-Civitanova 25-17 | 1-4 | semifinale andata Champions League maschile 2024 volley in DIRETTA

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Latestualedi Trentino Itas-Cucine Lubedidella Cev2023/di. La massima competizione continentale per club si avvicina alla conclusione e presenta ancora una volta un derby tutto italiano. La formazione di Fabio Soli, dopo aver eliminato Berlino senza troppi problemi, torna in campo per vincere davanti al proprio pubblico ed avvicinarsi così alla finale. Dall’altra parte della rete ci sono i cucinieri di Gianlorenzo Blengini, che ai quarti hanno superato l’Halkbank Ankara e non vogliono certo fermarsi ora. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 13 marzo alla ilT ...

La DIRETTA testuale LIVE di Trentino Itas-Cucine Lube Civitanova, semifinale di andata della Cev Champions League maschile 2023/ 2024 di volley . La massima competizione continentale per club si ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-15 Lagumdzija non trova il tocco del muro: svantaggio consistente ora per la Lube. Altro time-out per Blengini. 18-15 Michieletto forte sulle mani del ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-5 Brutto attacco da parte della Lube. 2-5 Falloso al servizio anche Rychlicki. 2-4 Nikolov sbaglia la battuta e Trento rimane in scia. 1-4 Kozamernik ... (oasport)

DIRETTA Trento CIVITANOVA/ Video streaming tv: Itas 2-0 in questa stagione! (Champions League, 13 marzo 2024): Diretta Trento Civitanova streaming video tv: orario e risultato LIVE della partita valida per l'andata della semifinale di volley Champions League.ilsussidiario

