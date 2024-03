LIVE Trento-Civitanova 2-1 | Champions League volley in DIRETTA | 25-18 | super finale di terzo set della squadra di Soli

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-2 Michieletto sale su e va a segno. 0-2 Invasione evidente da parte di Acquarone. 0-1 Subito a segno Lagumdzija. 25-18SET! Ancora Kozamernik a muro: grandi set da parte dell’Itas che si riporta davanti. 24-18 Grande attacco di Podrascanin e ci sono sei set point. 23-18 Muro imperioso di Kozamernik! Nikolov annichilito! 22-18 Nikolov spara fuori il servizio. Time-out chiamato da Fabioper gestire le fasi calde di questo set. 21-18 Primo tempo vincente per Chinenyeze. 21-17 Sbaglia anche Lagumdzija. 20-17 Spara out il servizio l’Itas Trentino. 20-16 Michieletto trova profondità con il suo attacco. 19-16 Nikolov chirurgico sulla parallela. 19-15 Michieletto chiude un’azione convulsa. 18-15 Brutto servizio di Daniele ...

1-2 Bellissima finta di Nikolov che beffa il muro di Trento. 1-1 Torna a marcare Lavia dopo un intero set a secco. 0-1 Lagumdzija sfonda le mani del ... (oasport)

13-12 Lagumdzija trova il lieve tocco del muro. 13-11 Daniele Lavia! Dopo la difesa di Laurenzano sfodera tutta la sua potenza nella diagonale ... (oasport)

20-16 Michieletto trova profondità con il suo attacco. 19-16 Nikolov chirurgico sulla parallela. 19-15 Michieletto chiude un'azione convulsa. 18-15 Brutto ... (oasport)

DIRETTA Trento CIVITANOVA/ Video streaming tv: Itas 2-0 in questa stagione! (Champions League, 13 marzo 2024): Diretta Trento Civitanova streaming video tv: orario e risultato LIVE della partita valida per l'andata della semifinale di volley Champions League.ilsussidiario

