LIVE Trento-Civitanova 1-1 | Champions League volley in DIRETTA | 17-13 | l’Itas prende il largo nel terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20-16 Michieletto trova profondità con il suo attacco. 19-16 Nikolov chirurgico sulla parallela. 19-15 Michieletto chiude un’azione convulsa. 18-15 Brutto servizio di Daniele Lavia. 18-14 Michieletto va in cielo e non sbaglia la pipe. 17-14 Yant trova la deviazione del muro e va a segno. 17-13 Fallo di Lagumdzija in attacco. Chiama time-out Blengini. 16-13 Chinenyeze sbaglia al servizio. 15-13 Lavia tocca male e Yant non si fa pregare. 15-12 Ancora Lavia! Sila scena dopo un secondo set opaco. 14-12 Rychlicki non sbaglia mai! 13-12 Lagumdzija trova il lieve tocco del muro. 13-11 Daniele Lavia! Dopo la difesa di Laurenzano sfodera tutta la sua potenza nella diagonale strettissima! 12-11 Missile di Michieletto! Ace per lui ai danni di Nikolov. 11-11 Primo tempo prepotente da parte di ...