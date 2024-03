LIVE Trento-Civitanova 1-1 | Champions League volley in DIRETTA | 11-11 | si gioca punto a punto nel terzo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-12 Lagumdzija trova il lieve tocco del muro. 13-11 Daniele Lavia! Dopo la difesa di Laurenzano sfodera tutta la sua potenza nella diagonale strettissima! 12-11 Missile di Michieletto! Ace per lui ai danni di Nikolov. 11-11 Primo tempo prepotente da parte di Podrascanin. 10-11 Palla in rete al servizio stavolta per Rychlicki. 10-10 Ace di Rychlicki! Aggancio. 9-10 A segno Michieletto salendo in cielo. 8-10 Mani-out di Nikolov. 8-9 Errore al servizio del cubano. 7-9 Yant trova il tocco del muro. 7-8 Ancora a segno Lavia che ora sembra stia trovando fiducia. 6-8 Primo tempo di Anzani che non è tenuto da nessuno. 6-7 Yant murato da Lavia! Che muro pazzesco! 5-7 Lavia sbaglia il suo diagonale! Non c’è nessun tocco a muro. 5-6 Mani-out di Lagumdzija su Lavia. 5-5 Stavolta finisce lungo il ...