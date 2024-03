LIVE Trento-Civitanova 1-0 | Champions League volley in DIRETTA | 25-17 | gran primo set dell’Itas | Michieletto trascinatore

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-5 Brutto attacco da parte della Lube. 2-5 Falloso al servizio anche Rychlicki. 2-4 Nikolov sbaglia la battuta erimane in scia. 1-4 Kozamernik sbaglia per la seconda volta al servizio. 1-3 Bella diagonale di Rychlicki: comincia a fatturare anche. 0-3 Pipe di Marlon Yant:de inizio della squadra di Blengini. 0-2 Nikolov trova il mani-out: vuole subito reagire la Lube. 0-1tempo vincente per Chinenyeze. 25-17SET! Con il secondo acemette il punto esclamativo su questoparziale! 24-17 Fuori la diagonale di Chinenyeze: ci sono sette set point. 23-17è infermabile! Sulla punta delle mani del muro ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-7 Gran recupero difensivo e contrattacco del l’Itas . 8-7 Muro splendido da parte di Rychlicki. 7-7 Yant incide dalla seconda linea. 7-6 Yant ottiene il ... (oasport)

La DIRETTA testuale LIVE di Trentino Itas-Cucine Lube Civitanova, semifinale di andata della Cev Champions League maschile 2023/ 2024 di volley . La massima competizione continentale per club si ... (sportface)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-15 Lagumdzija non trova il tocco del muro: svantaggio consistente ora per la Lube. Altro time-out per Blengini. 18-15 Michieletto forte sulle mani del ... (oasport)

DIRETTA Trento CIVITANOVA/ Video streaming tv: Itas 2-0 in questa stagione! (Champions League, 13 marzo 2024): Diretta Trento Civitanova streaming video tv: orario e risultato LIVE della partita valida per l'andata della semifinale di volley Champions League.

