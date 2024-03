LIVE Trento-Civitanova 0-0 | Champions League volley in DIRETTA | 19-15 | l’Itas ipoteca il primo set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-15 Lagumdzija non trova il tocco del muro: svantaggio consistente ora per la Lube. Altro time-out per Blengini. 18-15 Michieletto forte sulle mani del muro: attacco potentissimo che sfonda. 17-15 Lo stesso Kozamernik sbaglia in attacco. 17-14 Splendida girata da parte di Kozamernik! 16-14 Errore in battuta per Marlon Yant. 15-14 Fuori l’attacco di Michieletto che non trova il tocco del muro. 15-13 Mani-out per Kozamernik e con lo sloveno riparte. 14-13 Invasione in attacco da parte di Lavia. 14-12 Lagumdzija addosso a Michieletto che non riesce a difendere. 14-11 Lungolinea chirurgico di Rychlicki. 13-11 Rapidissimo l’attacco di Chinenyeze.time-out per Blengini. 13-10 Aceeeee Michielettoooooo! Che missile! 12-10 Finta splendida da parte di Daniele Lavia per ...