LIVE Sinner-Shelton 6-6 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | si va al tie-break

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-6 Ace esterno, si va al tie-. 40-0 Battuta esterna vincente. 30-0 Servizio vincente al corpo. 15-0 In rete il diritto dell’americano, che ora sta cercando di accorciare gli scambi a suon di vincenti.ha smarrito la prima. Siamo già a 56 minuti di partita. 5-6 Micidiale diritto incrociato di, che chiaramente ora si è esaltato. Si mette male, maha la forza mentale per venirne fuori. A-40 Prima vincente al centro. 40-40 Serve&volley disulla seconda, esce il passante di diritto di. Le occasioni perse stanno diventando tante. 30-40 Sfortunato qui, esce di pochissimo il passante di rovescio. 15-40 Servizio e diritto di, ...