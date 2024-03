LIVE – Sinner-Shelton 5-5 | ottavi Masters 1000 Indian Wells 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Ile latestuale di, incontro valevole per glidi finale deldi(cemento outdoor). Promette spettacolo il match che vedrà protagonisti il numero uno d’Italia (e della Race) e il beniamino del pubblico di casa. In California,ha ottenuto due comode vittorie ai danni di Kokkinakis e Struff, mentre Struff ha lasciato un set per strada sia contro Mensik che contro Cerundolo. Nonostante i precedenti siano in parità (1-1), l’azzurro partirà ampiamente favorito secondo i bookmakers. Sportface.it seguirà il match tra, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due ...