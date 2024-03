LIVE Nardi-Paul | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | azzurro per una nuova impresa in serata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Lucae Tommy, match valevole per gli ottavi di finale del Master 1000 di. Dopo il clamoroso successo contro Novak Djokovic torna in campo il tennista, il quale vuole continuare a sognare ad occhi aperti: la prova del nove perè rappresentata dall’americano, numero 17 del mondo. Il nativo di Pesaro è entrato in questo torneo grazie ad un posto da lucky loser liberato dal ritiro di Tomas Martin Etcheverry.è così subentratomente al secondo turno contro il ...