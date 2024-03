LIVE Nardi-Paul 2-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | entrambi i giocatori si salvano in apertura

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-30 Vola via la risposta di. 30-30 Grandissima difesa di, abile a trovare grande profondità con il dritto. L’azzurro viene premiato dall’avversario, che spedisce in rete il colpo dal centro. 15-30 Aggressivo, che attacca bene la seconda dell’italiano prendendo in mano lo scambio. 15-15 Termina abbondantemente lunga la risposta di. 0-15sparacchia con il rovescio in uscita dal servizio, messo sotto pressione dalla risposta di. 2-2 Gioco: l’azzurro prova ad essere aggressivo con la risposta, la quale sbatte sul nastro e termina in corridoio. 40-30 Dritto stretto in contropiede per lo statunitense che va a rete a prendersi il punto. Seconda 30-30 Attacco in ...