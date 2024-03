LIVE Milano-Torino 2024 in DIRETTA | ultimi 15 km | Bettiol ha 20” sugli inseguitori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.34 E ora perè durissima. La Bora-Hansgrohe sta lavorando alacremente per Frederik Wandahl, sono in quattro a tirare per lui. E siamo su un lungo rettilineo, Alberto fa da punto di riferimento… 15.32 In coda al gruppo inseguitore, che ha trovato accordo tra Bora-hansgrohe e UAE Team Emirates, da sottolineare come Marc Hirschi (UAE Team Emirates) stia perdendo del sangue dal naso. 15.30 Una vera e propria crono per Albertofino al finale. E in effetti, guardando il casco e i copriscarpe, magari aveva preventivato quest’attacco.10 CHILOMETRI! 15.28 Meno di 15 chilometri al traguardo eha ora 20” sul gruppetto di 14e 1’15” sul gruppo principale. 15.26 Prova a difendersi Alberto ...