LIVE Milano-Torino 2024 in DIRETTA | tre uomini in fuga tra cui Murgano | gruppo a meno di due minuti 80 km all’arrivo

14.02di 80 chilometri dalla conclusione, i corridori sono in discesa dopo l'ascesa a Cossano Canavese. 13.58che continua ad essere in rimonta e si porta adi duedai battistrada. 13.53 La media oraria dopo due ore di corsa è 45,7 km/h. 13.50 Superate le due ore di corsa e superata anche la metà di questadi 90 km dalla conclusione. 13.45 Iladesso ha un ritardo di 2'20" nei confronti di Marco(Corratec Vini Fantini), lo spagnolo Marcel Camprubi (Q36.5) e il francese Matteo Vercher (Total Energies): il plotone sta accelerando in questi chilometri. 13.40 In testa al, oltre alla ...