LIVE Milano-Torino 2024 in DIRETTA | tre uomini in fuga tra cui Murgano | gruppo a meno di due minuti 70 km all’arrivo

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13 Marco(Corratec Vini Fantini), Marcel Camprubi (Q36.5) e Matteo Vercher (Total Energies) aumentano nuovamente il loro vantaggio a circa 1’50”. 14.07 Fra poco sarà la volta della salita di Silva: 4,6 km al 3,9%. 14.02di 80 chilometri dalla conclusione, i corridori sono in discesa dopo l’ascesa a Cossano Canavese. 13.58che continua ad essere in rimonta e si porta adi duedai battistrada. 13.53 La media oraria dopo due ore di corsa è 45,7 km/h. 13.50 Superate le due ore di corsa e superata anche la metà di questadi 90 km dalla conclusione. 13.45 Iladesso ha un ritardo di 2’20” nei confronti di ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.30 Mancano 100 chilometri alla conclusione di questa Milano-Torino . 13.26 In testa al gruppo c’è spesso la UAE Team Emirates a controllare ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40 In testa al gruppo , oltre alla UAE Team Emirates, ci sono anche Astana Qazaqstan Team e Team dsm-firmenich PostNL. 13.35 Fra poco i corridori ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.02 meno di 80 chilometri dalla conclusione, i corridori sono in discesa dopo l’ascesa a Cossano Canavese. 13.58 gruppo che continua ad essere in rimonta ... (oasport)

Ligabue in concerto - In teatro: dedicato a noi: Mercoledì 27 novembre 2024 alle ore 21.00 Ligabue arriva in concerto al Teatro degli Arcimboldi di Milano (viale dell'Innovazione 20 ... Ligabue in teatro: dedicato a noi chiude ufficialmente il ...mentelocale

A Milano debutta il Festival del Made in Italy: Riflettori accesi su un evento organizzato “dai giovani per i giovani”: obiettivo, risvegliare l’interesse per l’alta artigianalità, patrimonio tutto italiano alle prese con la sfida del ricambio gene ...fashionmagazine

Europa League, Slavia Praga-Milan: orario, formazioni e dove vederla in tv e in streaming: Tutto pronto per Slavia Praga-Milan, gara valida per il ritorno degli ottavi di Europa League: si riparte dal 4-2 maturato a San Siro in favore dei rossoneri ...sport.virgilio