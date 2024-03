LIVE Milano-Torino 2024 in DIRETTA | spettacolare assolo in solitaria di Alberto Bettiol!

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.50 Si chiude qui ladellavinta da! Grazie per averci seguito e buon proseguimento con OA Sport! 15.49interrompe un digiuno che durava da nove anni per l’Italia: l’ultimo a trionfare fu Diego Rosa nel 2015. Questa la top 10: 1EF Education – EasyPost 200 125 3:54:13 2 CHRISTEN Jan UAE Team Emirates 150 85 0:07 3 HIRSCHI Marc UAE Team Emirates 125 60 0:09 4 ULISSI Diego UAE Team Emirates 100 50 ,, 5 VERMAERKE Kevin Team dsm-firmenich PostNL 85 45 ,, 6 BRAMBILLA Gianluca Q36.5 Pro Cycling Team 70 40 ,, 7 HERZOG Emil BORA – hansgrohe 60 35 ,, 8 ...

15.00 Astana Qazaqstan e Uno-X Mobility al lavoro per difendere i propri capitani. Per la seconda è Alexander Kristoff, per i primi ormai si punta su Cees ... (oasport)

15.34 E ora per Bettiol è durissima. La Bora-Hansgrohe sta lavorando alacremente per Frederik Wandahl, sono in quattro a tirare per lui. E siamo su un lungo ... (oasport)

