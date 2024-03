LIVE Milano-Torino 2024 in DIRETTA | gruppo compatto poco prima dell’ascea di Prascorsano

Leggi tutta la notizia su oasport

15.00 Astana Qazaqstan e Uno-X Mobility al lavoro per difendere i propri capitani. Per la seconda è Alexander Kristoff, per i primi ormai si punta su Cees Bol e Alexey Lutsenko. 14.59 Si comincia piano piano a salire e ilsi allunga sul lavoro della UAE Team Emirates. 14.58 Sempre più vicina lasalita, quella di. Laparte vede delle pendenze anche al 9%. 14.55 Ripresi Marco Murgano (Corratec Vini Fantini), Marcel Camprubi (Q36.5) e Matteo Vercher (Total Energies).! 14.53 Meno di 40 chilometri al traguardo, per il terzetto di testa ci sono solo una decina di secondi di vantaggio. 14.50 In questo circuito previste due salitelle di quattro chilometri ciascuna, ...