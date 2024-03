LIVE – Milan-Real Madrid 0-1 | quarti Youth League 2023 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 13 marzo 2024) La direttadi, match valido per idi finale della. Al Vismara i rossoneri di Abate, fin qui protagonisti di un grande cammino europeo, sfidano i pari età dei blancos e in palio, in questo scontro secco a eliminazione diretta, ci sono le semifinali della competizione Uefa dedicata alle formazioni U19. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento fissato alle ore 16 di mercoledì 13 marzo. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempoe. COME SEGUIRLA IN TV PER AGGIORNARE LA DIRETTA PREMERE F5 O FARE REFRESH(4-3-3): Raveyre; Bakoune, Simic, Nsiala, Magni; Stalmach, Eletu, Zeroli; Scotti, Camarda, Sia. A disp.: Bartoccioni, ...