LIVE – Ciclismo | Milano-Torino 2024 | tutti gli aggiornamenti in DIRETTA

(Di mercoledì 13 marzo 2024) Lascritta della, di scena oggi con i 177 chilometri previsti da Rho a Salassa. A pochi giorni dalla-Sanremo, sale l’attesa per un test importante nella preparazione alla Classicissima di primavera. Alcuni velocisti di spicco proveranno a conquistare il successo in una corsa che, giunta all’edizione numero 105, viene considerata come la classica più antica in calendario. Tra questi sono attesi al via Cavendish, Demare, Kristoff, Cimolai e Zanoncello. Attenzione anche a eventuali finisseur e attaccanti da lontano, che potrebbero provare a sfruttare le poche asperità presenti sul percorso. Sportface vi racconterà la corsa fin dal chilometro zero, con gliin tempo reale che non vi faranno perdere assolutamente ...

