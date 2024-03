LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | giocatori in campo! Coppia azzurra per stupire ancora!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-PAUL (secondo match dalle 19:00) 22:02 Ricordiamo che, Andreasi è fermato a un set dalla qualificazione in singolare, arrendendosi al giocatore di casa Ethan Quinn per 4-6, 6-2, 6-2. 21:59 Tra qualche istante scenderanno ini quattro protagonisti. Ricordiamo che, con una vittoria, gli azzurri salirebbero a solo 10 punti di distacco dallan.1 del mondo nel, i campioni dell’Australian Open Bopanna/Ebden. 21:53 Hanno chiuso la tennista di casa a l’australiana Perez! Finalmente è il momento di!! 21:40 Un ora e mezzo di gioco. Si va al super-tiebreak ...