LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | caccia alla finale e al n 1 contro i giustizieri di Sinner Sonego

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-PAUL (secondo match dalle 19:00) Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenutidella semidel torneo di doppio didi Simonee Andreaopposti a Horacioe Marceldi, la coppia ispano-argentina ha assolutamente bisogno di carburare dopo un inizio di stagione non all’altezza del loro valore. Ricordiamo la loro vittoria alle ATP Finals nel 2012 a Londra, nonché 3 finali Slam senza mai alzare un trofeo Major. Al momento, con i 360 punti della ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Ottima risposta da parte di Bopanna. 5-5 Gioco Bopanna/ Ebden : rimane sulla racchetta il lob di Vavassori, che in precedenza aveva trovato una grande ... (oasport)

Indian Wells: 4ª “semi” stagionale per Bolelli/Vavassori: Bolelli e Vavassori - alla loro prima partecipazione insieme ... Al momento i due azzurri con 1.990 punti nella classifica LIVE sono a soli 250 punti dalla prima posizione occupata dall’indiano Rohan ...sport.tiscali

ATP Indian Wells, Bolelli e Vavassori schiacciano anche Lammons/Withrow: la semifinale è realtà!: Simone Bolelli e Andrea Vavassori sono infermabili. I due azzurri sono in semifinale del Masters 1000 di Indian Wells battendo la coppia americana composta da Nathaniel Lammons e Jackson Withrow con i ...oasport

ATP Indian Wells, Bolelli e Vavassori in semifinale di doppio: Bolelli e Vavassori non si fermano più e raggiungono la semifinale a Indian Wells battendo gli americani Lammons/Withrow in due set. Stasera la sfida con Granollers e Zeballos, in diretta alle 21.30 ...sport.sky