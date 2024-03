LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 6-4 | 1-1 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | ottimo game salvato dagli azzurri | si resta ‘on serve’ nel 2°

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-PAUL 40-0 Prima vincente. 30-0 Si stampa sul nastro la risposta lungolinea di. 15-0 Stecca la risposta di rovescio. 1-1 Non risponde nuovamente. 40-30 Prima e facile smash! 30-30 Vola clamorosamente via la risposta disulla seconda di. 15-30 Non chiude la volèe, graziato dache non tiene in campo il rovescio. 0-30 Grande intervento a rete di. 0-15 Gran risposta di, non controlla. 1-0 Prima vincente, soffrendo,partono avanti. 40-30 Miracolo ...