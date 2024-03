LIVE Bolelli Vavassori-Granollers Zeballos 4-2 | ATP Indian Wells 2024 in DIRETTA | c’è il break degli azzurri nel 1° set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI NARDI-PAUL 30-30 Prima vincente. 15-30 VA BEH! PAZZESCA RISPOSTA DI ROVESCIO VINCENTE DI! 15-15 Altra super risposta diche porta all’errore sottorete lo spagnolo. 15-0 Servizio vincente di. 4-2 Prima vincente! 40-0 Largo anche questo rovescio di. 30-0 Gran seconda di Simone, smash vincente di Andrea! 15-0 Prima vincente di! 3-2 Risposta di rovescio RASORETE di, che mette ancora in difficoltà. Rifiniscelasciando rimbalzare sulla riga il recupero di! Game disastroso per i numeri 9 virtuali della race. 15-40 Annullata la prima ...