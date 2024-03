LIVE Berrettini-Gaston | Challenger Phoenix in DIRETTA | è di nuovo in campo l’ex n 6 del mondo!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SHELTON (non prima delle 02:00) LADI PAOLINI-POTAPOVA (alle 19:00) FA DIL’INGRESSO IN UN RETTANGOLO DI GIOCO MATTEO, con Hugo, per il 1° turno del175 di, Arizona (USA). 23:58 Tra pochi minuti quindi sapremo. La speranza è che il finalista di Wimbledon 2021 sia in grado di giocarsi le sue carte, in generale, ma soprattutto dove meglio si esprime, sull’erba. Sarà importante ben curare l’avvicinamento al mese di giugno per, anche doveroso di considerazione fatto di dover, per forza di cose, anche migliorare il ranking. 23:52 Per chi vince, il ...