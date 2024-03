LIVE Berrettini-Gaston 3-6 | 6-3 | 1-0 | Challenger Phoenix in DIRETTA | c’è il break in apertura di 3° set!

(Di mercoledì 13 marzo 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-SHELTON LADI PAOLINI-POTAPOVA 30-15 Toglie il tempo con l’attacco di rovescio Hugo. 30-0 Ace sporco! 15-0 Pallata di dritto lungolinea di! 1-0 GRAN RISPOSTA DI ROVESCIO, PUNISCE il serve&volley die ottiene il! 40-A Sciocchezza del francese, che esce dallo scambio di back lungolinea con una smorzata a rete. 40-40 Fantastico dritto dietro il servizio di. 40-A Brutto dritto stretto del francese! 40-40 Risposta vincente di rovescio lungolinea. 40-30 Si offremasbaglia un incredibile dritto a campo libero. 30-30 Largo il rovescio in diagonale. 30-15 Brutto ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-POTAPOVA 30-30 Ottimo dritto di Berrettini! 15-30 Dritto in rete del romano. 15-15 Scomposto ... (oasport)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-POTAPOVA Berrettini-Gaston 3-6, 6-3! In rete il dritto di Gaston! Si va al terzo. Un parziale ... (oasport)

LIVE Berrettini-Gaston 3-5, Challenger Phoenix in DIRETTA: serve per il set il francese: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-POTAPOVA 0-15 Doppio fallo (4°). 5-3 Prima vincente. 40-15 Risposta vincente. 40-0 Ace (3°). 30-0 ...oasport

Berrettini-Gaston oggi a Phoenix, orario TV e dove vedere la partita di tennis in diretta e streaming: Berrettini-Gaston è la partita valida per il primo turno del Challenger di Phoenix in programma non prima della mezzanotte di mercoledì 13 marzo, con ...fanpage

A che ora gioca Berrettini a Phoenix contro Gaston: dove vederlo in tv e streaming: Comincia nella notte italiana tra martedì 12 e mercoledì 13 marzo il cammino di Matteo Berrettini all'Arizona Tennis Classic 2024, un Challenger 175 in programma sul cemento di Phoenix. Il romano si a ...oasport